楊丞琳最近參加《歌手2024》表現受到熱議，加上先前的「海鮮說」、「自稱小阿妹」，引來網友好奇為何這麼多台灣網友不喜歡楊丞琳。對此，女眼科醫生黃宥嘉發文逆風幫楊丞琳說話，認為種種原因都是「牽拖」，主因是她嫁給大陸歌手，所謂歌唱技巧等都是欲加之罪。

黃宥嘉日前發文，並附上關於台灣觀眾不喜歡楊丞琳的討論，她認為主因僅是對方的另一半是大陸人，「至於評論什麼歌唱技巧，好不好聽，其實沒有人在意個人喜好。要自問自己為什麼沒人捧，就紅不起來。台灣人討厭她也沒用。她又不賺台灣人的錢。」並強調與其要討厭楊丞琳，不如大聲說出討厭立法院的立委們。

楊丞琳和李榮浩2019年領證結婚。（圖／翻攝自李榮浩微博、楊丞琳 Rainie Yang臉書）

女醫師黃宥嘉質疑網友只因楊丞琳另一半身分而討厭她。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

黃宥嘉說，但往往這時候台人又不敢大聲說討厭，只在乎一些雞毛蒜皮的小事，認為楊丞琳對一般人的生活根本影響不大，更應該關注的是台灣立法院互鬥新聞，反問：「怎麼不立法立委打架一次罰俸半年，我們繳稅看立委耍廢才不爽」。

楊丞琳和李榮浩曾在台上放閃。（圖／中時資料照）

女醫師黃宥嘉回應網友發問。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

而對於有網友點名問陳妍希的另一半也是大陸人，沒覺得大家有這麼討厭她？黃宥嘉回：「不是一直說她包子臉嗎？要不懷疑婚變。這叫喜歡？」其他人補充說：「其實討厭(楊丞琳)跟她嫁給誰無關。純粹是討厭她公開發言的態度罷了」、「說的很好，討厭她（是個人喜好及觀感），但不影響我們生活（她在大陸生活賺錢，不關我們的事）」、「台灣不大，為什麼仇恨那麼大，如果這個仇恨一起對外，那台灣真的是美麗、又幸福」。