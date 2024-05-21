許多主婦喜歡用不沾鍋烹調，使用起來方便又好清洗，不過一名網友分享，自從買了鑄鐵鍋之後，家裡的不沾鍋都被打入冷宮，因為用鑄鐵鍋煎東西味道非常香，煮起來又好吃。不少婆媽也大推鑄鐵鍋，直呼「用過就回不去了」。

一名網友在臉書「家常菜」社團發文表示，用鑄鐵鍋煎雞腿肉真的很香，他分享食譜，先用醬油加水及黑胡椒醃肉，接著放入鍋內煎，一開始會有點沾鍋，等到表皮煎到酥脆就可以輕鬆翻面。原PO大讚「自從有了鑄鐵鍋，我的不沾鍋都打入冷宮了。」

貼文曝光引發討論，不少網友也讚鑄鐵鍋煎東西味道就是不一樣，「用了鑄鐵鍋就回不去了，煮起來真的很好吃」、「超好用的，我再也沒買不沾鍋了。」內行人表示，使用鑄鐵鍋要熱鍋、小火上油，油熱再將食材下鍋，煮完洗乾淨後擦一下再用瓦斯爐烤乾，最後上點油避免生鏽。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾在《健康2.0》傳授鑄鐵鍋的養鍋法，烹調後不要馬上沖水，可用溫水先沖背面，降溫後再清洗；如果有燒焦或結塊，可以加水浸泡一段時間後再清洗；另外有些鑄鐵鍋邊緣會有一圈鐵材質，建議塗點油以免生鏽。