屏東縣政府環保局跨海清運小琉球垃圾。（屏東縣環保局提供／羅琦文屏東傳真）

困擾小琉球近3個月的垃圾清運問題，在縣府協助下，今早開標，有一家廠商投標且資格審查已通過，近期若評選會議通過，琉球鄉的垃圾清運問題將可順利圓滿落幕。

小琉球是國旅聖地，特別是在疫情後的報復性出遊，年度達百萬人次，人潮多，相對帶來的垃圾也多。小琉球垃圾是由環境資源部補助經費，委託環保公司跨海清運至崁頂焚化場處理，去年底鄉公所辦理新年度垃圾清運招標作業，但連續9次流標，垃圾也自2月23日開始堆置在垃圾暫存場內，累積約600噸垃圾，鄉公所在5月10日第10度上網招標。

由於垃圾堆積與日俱增，加上旅遊旺季到來，島上的垃圾壓力不斷升高，大量圾垃的累積引發民怨，縣府開始介入協助，經了解小琉球垃圾轉運流標的問題，可能是經費過低，向中央環境部反應後，爭取到每噸清運費從4500元，提高到5000元，提高有1成。

屏東縣政府環保局表示，依廢棄物清理法及地方制度法規定，鄉內的垃圾清運由鄉公所負責，清運後的廢棄物處理，再由縣政府負責，但縣長周春米重視琉球鄉民的生活品質問題，深怕垃圾暫置多時影響環境衛生，在招標作業完成之前，即指示縣府各單位傾力動員，克服人力、船運、機具及車輛等緊急整備。

環保局自5月13日開始進場協助清運，動員的400噸貨輪，一次可搭載3輛大型垃圾轉運車，每航次清運垃圾量60公噸以上，依可調度的最大航次，配合船班時間，預估約3周的時間可完成暫置垃圾清運完畢。

琉球鄉公所表示，琉球鄉垃圾轉運計畫僅一家投標，今早資格標審查通過，會盡速召開評選會議，預計下周上網公告。