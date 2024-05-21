據香港《經濟日報》報導，美國參議院發表報告點名寶馬(BMW)、福斯、捷豹路虎（Jaguar Land Rover），以及富豪汽車等歐洲車廠，指其進口美國的汽車使用涉新疆強迫勞動的零件，呼籲政府加強執法。

報導引述美國參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）在新聞稿中表示，這些車廠使用了涉強迫勞動而被禁止的供應商所提供的零件，顯然它們的監管是不夠的，也未建立必要的制度去確保那些零件不被用於那些進口到美國的汽車裡。

懷登點名多家車廠，指其從美國《防止強迫維吾爾人勞動法》實體名單上的中國供應商採購。他還批評一些汽車製造商在中國進行的審計不可靠，呼籲美國政府在上述實體名單中添加更多實體。

據美國之音報導，美國參議院的報告發現，位於加州的汽車供應商伯恩公司（Bourns Inc）從四川經緯達科技集團有限公司（JWD）採購了零配件。去年12月，這家中國公司被列入《維吾爾強迫勞動預防法》的實體清單，這意味著其產品被認定為使用強迫勞動製造。

伯恩公司向寶馬和捷豹路虎（Jaguar Land Rover）的直接供應商李爾公司（Lear Corp）提供了四川經緯達科技集團有限公司的零配件。伯恩公司在1月份通知李爾公司，被稱為LAN變壓器的電子元件是由四川經緯達生產的，並被禁止用於美國進口的車輛。

報告說，1月11日，李爾公司致函寶馬、捷豹路虎、富豪和福斯等公司，告知他們被禁止的零組件。李爾公司證實，該公司迅速通知了客戶「含有這些零組件的產品，並與我們的供應商合作，迅速將這些組件的製造重新外包給另一家次級供應商。」

該報告稱，捷豹路虎在12月之後進口了帶有四川經緯達生產的零部件的配件，並補充說，該汽車製造商在全球範圍內隔離了所有包含四川經緯達零部件的現有庫存，以便銷毀。

捷豹路虎表示，在得知這個問題後，它「立即停止了兩個受影響的售後服務零件的所有發貨」，「認真對待人權和強迫勞動問題，並且有了一個積極的、持續的人權保護和反奴隸制措施計劃。」

該報告稱，寶馬「似乎只是在委員會向李爾公司和李爾公司的代工生產客戶，其中包括寶馬，反覆詢問他們與四川經緯達的關係的詳細問題之後才停止了進口。」

李爾公司表示，它認真對待提出的問題，並分享了「委員會打擊強迫勞動的願望」，並指出它與四川經緯達沒有直接關係。

今年2月，福斯汽車證實，數千輛保時捷、賓利和奧迪汽車在美國港口被扣留，原因是一家中國子公司違反了反強迫勞動法。參議院的報告稱，福斯汽車包含四川經緯達生產的電子零件。

報告補充說，富豪汽車為尚未投產的新汽車項目接收了LAN變壓器，並沒有在其車輛中使用任何這些變壓器。

福斯在一份聲明中表示，公司重視有關侵犯人權的指控，致力於防止在供應鏈中使用強迫勞動，關於上述報告中提到的供應鏈問題，該公司盡快採取了負責任的行動。寶馬則表示，致力於監控相關風險、調整政策和程序，以確保達到寶馬集團的嚴格標準，公司稱已採取措施停止進口受到影響的產品。

中國外交部已多次否認「強迫勞動」的指控，批評美方以謊言為依據一實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，目的是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展。