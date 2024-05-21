高雄市小港區新豐街一處民宅前，近期有車輛停在門口，由於民宅需施工，屋主請警方聯繫車主挪車，但車主認為，自己並沒有違停，因此不願移車，沒想到屋主竟請人在小客車四周搭上鷹架，畫面引發議論。

白色車輛周遭圍起鷹架，上面還掛有警示燈，不免引起路過民眾多瞄一眼，這輛車就停放在小港區新豐街一處民宅前。根據小港分局調查，17日下午接獲屋主報案，稱住處有自小客車擋住出入口，並稱要施工維修住家電燈，經警方通知該自小客車車主，該名35歲胡姓車主表示無違規且未影響住戶出入因此不移車。

畫面被傳到網路上，引起網友議論。陳姓屋主受訪指，該輛車從上周四（16日）停放至今，有請警方與車主聯繫，但車主始終不願移車，他說：「正常來說警察講了應該會來牽，我要施工他卻一直擋著，工程也無法做，也怕砸到他的車，禮拜一才請廠商來搭鷹架。」

警方表示，因該處並無畫設紅線，尚不能以道路交通管理處罰條例掣單舉發，經警方多日聯絡，已聯繫屋主拆除鷹架，並勸說胡姓車主予以移車；另外，屋主架設鷹架佔用道路施工未申請許可，依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第3款掣單舉發。若是車主認為權利遭受侵害等情，可向警方報案，將依法辦理。