從大陸多個部門聯合發布的《推動工業領域設備更新實施方案》4月9日推出後，推動工業領域設備更新的「地方版」方案密集跟進。統計至19日，共有上海、北京、雲南、貴州、寧夏等24個省市自治區發佈了相關方案。其中以先進設備與綠色設備，成為此輪大多數省市在推進設備更新的先行亮點。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，大規模設備更新不僅能在短期內拉動工業生產和投資增速，有效對沖房地產行業調整對總體經濟的影響，還可以助推製造業轉型升級，兼顧短期逆週期調控和夯實中長期經濟發展基礎的政策取向。

根據《證券時報》報導，從形式看，大多數「地方版」設備更新方案是與消費品「以舊換新」方案共同發佈。例如雲南省人民政府8日印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》。在此基礎上，安徽、黑龍江、山東等6地還另行公佈單獨的針對性方案。像是安徽省就制定了《安徽省推動工業領域設備更新實施方案》。

中央財經大學副教授劉春生，各地政府都期待在工業領域設備更新浪潮中搶佔先機、獲取先發優勢。同時地方版方案的密集發佈，也將為本輪設備更新行動加速。

從地方政策釋放的訊號來看，各地紛紛以設備更新為契機，加快推動數位化、智慧化設備更新和技術改造。其中「先進設備」是本輪設備更新佈局的一大亮點。目前有23個省市發佈的方案都提及向先進設備置換或升級。

同時推廣綠色設備也是本輪設備更新的另一大亮點，在目前已知發布的24個省市中，有20個方案提出推廣綠色船舶設備、綠色交通設備等。