台南市將軍區馬沙溝社區發展協會以在地原料火燒蝦入粽，推出「阿嬤古早味火燒蝦肉粽」。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／寶智華台南傳真）

雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會的甘苦人黑米粽香餐盒。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／寶智華台南傳真）

雲嘉南分署長劉邦動推薦「粽」多端午好禮。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／寶智華台南傳真）

端午節將至，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嚴選轄區內「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」5家輔導單位的端午美食，推出「端午好禮電子採購型錄」，讓大家在家就可輕鬆網路選購。

雲嘉南分署長劉邦棟表示， 5家輔導單位的端午好物有台南市安安社會福利發展協會「櫻花蝦鹹米香」、將軍區馬沙溝社區發展協會「阿嬤古早味火燒蝦肉粽」、雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會「甘苦人黑米粽香餐盒」、林內鄉烏塗社區本村物產合作社「芋頭肉粽粽夏禮盒」及古坑鄉大埔社區發展協會「青草膏」。

劉邦棟表示，馬沙溝「阿嬤古早味火燒蝦肉粽」，嚴選在地高品質火燒蝦製成，融合豬肉及鹹蛋黃，讓人回想起阿嬤的古早味；本村物產合作社「芋頭肉粽粽夏禮盒」有在地農作烏塗芋香口味粽子及芋頭包子、饅頭等，芋香濃郁、回味無窮。

雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會「甘苦人黑米粽香餐盒」將傳統粽子搖身一變為精緻餐盒，使用在地小農黑米搭配招牌控肉、鹹蛋與香菇，加上新鮮海味烏魚子提味，發揮畫龍點睛之效，感受海線霸氣豪邁美味。

台南市安安社會福利發展協會「櫻花蝦鹹米香」，添加櫻花蝦的鹹米香，香香脆脆每一口都讓你停不下來。雲林縣古坑鄉大埔社區發展協會「大埔青草膏」用社區栽種芳香草本植物與天然蜂蠟純手工製成，成分親膚無負擔，可驅蟲、防蚊、止癢，小小一罐攜帶方便又好用，以上產品及多元培力單位相關資訊可以至「好時光靚市集」臉書粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/yctmepp)。