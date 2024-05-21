台灣人愛去日本旅遊，其中去藥妝店掃貨更是必備行程。臉書粉專「日本省錢小站」提醒，近日日本觀光地區有許多店家會「坑殺觀光客」，除了餐廳結帳時多收費，藥妝店則是出現店員多刷一件商品，導致客人多付錢的狀況，不少阿姨都受害，提醒大家購買藥妝產品時，最好在現場核對金額和品項再離開。

臉書粉專「日本省錢小站」轉發日本雜誌《週刊SPA！》的報導，指出最近日本觀光區有許多店家會坑殺外國觀光客。有些餐廳結帳時，看到是外國人就會偷偷加價，甚至連藥妝店都傳出店員會偷偷多刷一瓶客人買的保養品，藉此多收錢。

雜誌呼籲坑殺外國人的店家要摸著自己的良心做事，不要做出這樣的事情，來敗壞外國人對日本的印象。

粉專「日本省錢小站」表示，最近許多阿姨受害後向他們求助，他們都會先問阿姨有沒有拆開免稅的塑膠袋。如果沒有，可以拍照，他們會幫忙去店裡討回公道。而有些店家可能知道自己理虧，所以會退錢。不過，如果已經拆開免稅袋子，店家很有可能會耍賴，因此呼籲大家購買日本藥妝時，當下要清點金額和數量是否正確。

不少網友反映遇過類似的狀況。其中一位網友分享，去年去日本藥妝店購物時，發現店員結帳時胡亂掃碼，也有碰到餐廳給外國人用的比較貴的菜單。不過還是有好的店家，今年再去一次，狀況有比較好一點。