賴清德昨（20）日就任總統，各國關注他的就職演說，日本放送協會（NHK）今（21）日報導，日本將持續透過外交途徑確保台海和平與穩定。日本外交部官員透露，他們擔憂賴清德若強化措詞，兩岸情勢恐升溫，他們將向北京說明立場。

NHK報導，隨著賴清德正式就任總統，日本政府將尋求持續透過外交努力，確保台灣海峽的和平與穩定。

賴清德總統昨日在就職演說中反駁北京有關台灣屬於中國領土一部分的說法，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

大陸國務院台辦發言人陳斌華昨日回應稱，賴清德的談話「罔顧民意」，釋放謀「獨」挑釁、以及破壞台海和平穩定的危險信號，暴露「台獨工作者」的本性。

NHK指出，日本外交部官員擔憂，如果賴清德強化措詞，區域緊張情勢可能升溫，因為賴清德尚未承認北京擁護的一個中國原則。

日本內閣官房長官林芳正表示，確保台海和平穩定，對包括日本在內的國際社會至關重要，他強調，日本的一貫立場是，期待台灣相關議題能夠透過對話和平解決。

日本官員表示，他們將透過所有可能時機向中國大陸說明立場，同時也將與美國及其他志同道合的國家合作，持續透過外交努力，確保台海和平與穩定。