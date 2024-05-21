梁小妹妹終於找回手機，她po文，對爸爸、媽媽、姐姐、妹妹及清潔隊員大家的幫忙表達感謝，她還說，現在自己是員林清潔隊的迷妹，並請大家按讚員林市清潔隊的粉專。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

梁爸爸在個人臉書po文對員林市清潔隊協助找回女兒的手機表達感謝，他說，二女兒粗心大意把手機連同垃圾一起丟垃圾車...結果520一家人在清潔隊裡翻垃圾。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

難忘520！家住員林市的梁小妹妹，昨晚與媽媽出門丟垃圾時，不小心遺失了手機，透過手機定位，發現是在員林市清潔隊，一家人加上清潔隊人員約10人，仔細在垃圾堆中翻尋了近1小時，終於將手機找回，這場驚魂記讓梁家一家人相當難忘，也透過個人臉書感謝員林市清潔隊的熱心幫忙。

梁爸爸表示，昨天傍晚，二女兒與媽媽一起到住家附近的垃圾定點處丟垃圾，可能2人聊天太開心，不小心將手機遺失，回家後不久，二女兒發現手機不見，眾人騎機車、走路，來來回回沿徒找了4、5次，後來透過手機定位，發現手機在台76線，眾人推測可能是位在台76線下方的員林市清潔隊。

全家人趕忙趕到清潔隊，試圖尋回手機，清潔隊也出動數位人員協助尋找，近10人在垃圾山中翻找了近1個小時，終於在成堆垃圾堆中，找回梁小妹妹的手機。

梁爸爸在個人臉書po文，他說，二女兒粗心大意把手機連同垃圾一起丟垃圾車...結果520一家人在清潔隊裡翻垃圾；梁爸爸受訪時除對清潔隊表達感謝，對於延誤清潔人員下班也感到很抱歉，他說，原本520約好與朋友聚餐，也因此延後，整起事件讓他們相當難忘。

二女兒也po文，對爸爸、媽媽、姐姐、妹妹及清潔隊員大家的幫忙表達感謝，她還說，現在自己是員林清潔隊的迷妹，並請大家按讚員林市清潔隊的粉專。

員林清潔隊表示，當晚梁小妹一家人著急的趕到清潔隊找遺失的手機，本隊隨即派員協助，非常開心最終能協助梁小妹找到手機，本隊秉持為民服務的精神與熱誠，維護市容環境整潔，也請大家多點鼓勵，相信隊員們做起工作一定更起勁。