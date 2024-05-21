新北市王姓夫妻撫養4月大的男嬰，2022年6月6日上午因趴睡沒有呼吸送醫救治無效，身上被發現多處陳舊傷，檢察官認定是施虐造成，起訴王姓夫妻傷害致死。士林地院21日傳喚鑑定法醫蕭開平作證，確定男嬰死因是硬腦膜下出血，且有肺炎、心肌炎以及頭顱骨折等舊傷，蕭認為，貓哭症哭聲尖銳，王姓夫妻確有照顧疏忽，至於是否達到虐待，有待法院認定，全案候核辦。

蕭開平提出幻燈片，說明貓哭症與研究案例相符，最明顯的是哭聲尖銳、耳朵在眼睛下方、上唇則有倒鉤、下顎尖、腳姆指與中指分隔較大，男嬰都有類似症狀，懷疑是典型的貓哭症，但男嬰遺體腐爛嚴重，他將粒線體送染色體鑑定，無法確定是否為基因突變造成貓哭症，根據解剖結果，王姓夫妻確實疏於照顧，並非因病死亡。

王姓夫妻辯稱，可能是遭狗咬傷，或是遭1歲多的姊姊推擠，兩人睡在同一個嬰兒床，頭部遭擠壓造成顱內出血。蕭開平認為，表皮上沒有驗出傷痕，代表碰撞平整的硬物，瞬間碰撞導致顱內大面積出血，而肋骨有骨折陳舊傷，顱內傷勢纖維化，推斷3周到1個月前受傷，蕭開平認為，致命傷不是狗咬，並不是1歲多的姊姊造成的。

法院提示解剖報告的男嬰照片，王妻當庭則頻頻拭淚，而王男則緊盯螢幕，聆聽蕭開平說明男嬰死亡過程。蕭開平稱，貓哭症症狀是哭聲尖銳，與其他小孩完全不同，而且王姓夫妻已有1歲3月大的姊姊，不可能不知道，發現異狀就要送醫，不可能將兩個小孩放在同一個嬰兒床，當男嬰因受傷食量變少，王姓夫妻應該有警覺，兩人卻未將男嬰送醫，就算沒達到虐待程度，但也有疏忽責任。