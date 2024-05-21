建販毒平台！外交部證實替代役在美遭逮 林睿庠恐終身監禁 @ChinaTimes

23歲國人林睿庠因涉嫌在暗網建構全球販毒平台，不法獲利上億美元，18日過境美國時遭捕，據傳恐面臨最低刑期為終身監禁的刑罰。外交部發言人劉永健表示，林因資訊專業去年申請國合會申請外交替代役，並於同年底派駐聖國技術服務團，目前駐美同仁與美國執法單位保持密切聯繫，並將持續掌握案件動態。

美國的起訴書指出，林睿庠在2020年於暗網創建名為「匿名市場」的全球性販毒平台，並以「法老」為名在此期間販售了價值超過10億美金的毒品，包含數百公斤的可卡因、冰毒等。林18日在紐約甘迺迪機場過境時被捕並於20日在曼哈頓的紐約南區聯邦法院過堂受審。如果罪名成立，林睿庠將面臨的最低刑期為終身監禁。

另外，據傳林男是外交替代役男，派駐在聖露西亞術團服勤，媒體詢問是否為同一人。

劉永健指出，根據外交部掌握，本案已進入美國司法調查程序，林男在2023年以資訊專長申請國合會外交替代役，審查合格後於同年11月3號派駐聖露西亞技術團服勤，預計今年7月4日退役。

劉永健表示，林男於服勤期間言行正常，也充分配合技術團工作，退役前依照相關規定請假，並經外交部核准，5月18日離開聖露西亞，預計經紐約轉往新加坡。我國駐美同仁目前除與美國執法單位保持密切聯繫，確保國人在美國司法調查過程或公平待遇外，也將密切掌握美方調查進度。