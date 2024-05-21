台灣高鐵今天傳出車廂跳電事件，高雄一名謝姓男子搭高鐵出差，到台北車站進站前夕，高鐵車廂突然一片漆黑後緊急停車，讓謝男傻眼說「都已經看到月台了」。高鐵公司回應，今天11點28分於台北路段疑似因台電供電系統異常，造成4部列車停止運轉，已於11點35分恢復電力後重新發車。

來自高雄的謝男，今天上午搭乘高鐵116次列車前往台北出差，列車原訂於11點29分抵達台北車站，列車都已經進站看到月台，卻突然斷電一片漆黑，靠剩下速度緩慢滑行至月台後停下，謝男傻眼表示「都已經看到月台了」。

謝男說，車廂突然斷電，引起車廂內乘客有小小騷動，滑行停車後看見高鐵工作人員來回查看，並向旅客說明是電力異常，約等候5分鐘才開放旅客下車，下車後發現月台雖有照明，但月台上其他列車同樣一片漆黑。

高鐵公司說明，今日11點28分因台電端供電異常，於台北路段發生電力跳脫，造成4部列車暫時停車，經11點35分重新投入電力後，各列車均已重新發車，事件造成5部列車略有數分鐘延遲，敬請旅客見諒。