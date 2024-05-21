凱基投顧籲留意追高風險 短線觀察四大指標 圖／凱基投顧提供

台股自4月以來震盪劇烈後再度創高，主要反映美國聯準會（Fed）鮑爾放鴿提振市場短期風險偏好，但凱基投顧提醒投資人短線仍需留意追高風險，主因要留意短線觀察的四大指標。

首先是在通膨詭譎難測之下，市場對聯準會的降息預期如同水能載舟亦能覆舟，不建議單純憑藉降息預期即貿然追高；第二，本次企業財報與法說延續上季「只有AI好，其他都不好」的基調，製造業仍呈現弱復甦態勢；第三，市場對AI股的期待太高很難再推升股價；最後，台股近期領漲族群主要集中在少數大型權值股與景氣落後股，這往往是波段漲勢即將告一段落的重要訊號。

凱基投顧彙整此次上市櫃企業財報與法說，大約六成次族群2024年獲利預估值遭下修，僅三成次族群獲得上修、一成次族群維持原估值。科技族群獲利預估值遭下修最明顯者依序是ABF、手機組裝、網通、網通PCB、二線晶圓代工、IC設計服務、矽晶圓等，背後反映PC、手機、消費性電子、歐洲網路設備等終端需求景氣雖已觸底或即將觸底，惟復甦情況並不明顯。

而獲利少數被上修者主要是銅箔基板、伺服器組裝、一線晶圓代工等，都是受惠AI伺服器的強勁拉貨。

非科技族群獲利預估遭下修依序則是鋼鐵、塑化、綠能、重電、餐飲、汽車零組件、工業自動化等，反映中國經濟陷入困境。

獲利被上修主要則是貨櫃航運、航空、自行車、食品、觀光等，除貨櫃航運受惠地緣政治紅利外，其餘多與台灣內需強勁有關。

而台股4月以來多次出現下跌家數大於上漲家數，更曾出現兩者差距高達1,000家以上，凱基投顧報告指出，指數高檔區若頻繁出現「每日淨下跌家數大幅提高」，通常是波段漲勢來到末段的警訊。

其次，近期領漲族群更集中在少數大型權值股或金融股，由於金融股通常是典型的景氣落後族群，「金融股顯著貢獻指數漲點」亦是波段漲勢末段的注意訊號，建議投資人維持防禦型操作，首選高股息與低評價兼具個股。

此外，「凱基股股漲」主持人暨資深分析師許高銘表示，AI股指標輝達（Nvidia）即將於5月22日盤後公布財報及財測數據，由於市場樂觀預期將比去年同期呈現倍數成長，此次財報是否能讓再讓市場驚豔，抑或僅是符合預期的好，將是影響近期盤勢的重要關鍵。

凱基投顧建議投資人可於每周一至每周五晚上九點鎖定凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」頻道的專業分析，掌握市場最新脈動及關注重點。