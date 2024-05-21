台中捷運今（21）日上午11時驚傳砍殺驚悚事件！據悉，20歲洪姓男子疑似攜帶3把刀，搭乘捷運期間，不明原因持其中1把尖刀，朝車廂1名男子攻擊，警方到場將行兇受傷的20歲洪男制伏，加上現場2名傷者，均送林新醫院治療。
警消獲報後火速趕抵，並將3名傷者緊急送往醫院治療，而從洪男送醫的畫面可見，他神情十分痛苦，渾身是血躺在擔架上，腳上一雙白色球鞋也沾滿血跡，雙手被包紮成球狀加壓止血。
台中捷運今（21）日上午11時驚傳砍殺驚悚事件！據悉，20歲洪姓男子疑似攜帶3把刀，搭乘捷運期間，不明原因持其中1把尖刀，朝車廂1名男子攻擊，警方到場將行兇受傷的20歲洪男制伏，加上現場2名傷者，均送林新醫院治療。
警消獲報後火速趕抵，並將3名傷者緊急送往醫院治療，而從洪男送醫的畫面可見，他神情十分痛苦，渾身是血躺在擔架上，腳上一雙白色球鞋也沾滿血跡，雙手被包紮成球狀加壓止血。
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