台中捷運21日上午驚傳砍人事件，連同行凶男子共3人送醫。（圖 / 王煌忠翻攝）

【中捷隨機砍人】3人送醫傷勢曝光 勇男搏鬥臉遭劃傷、肌肉受傷 @ChinaTimes

台中捷運今（21）日上午11時驚傳砍殺驚悚事件！據悉，20歲洪姓男子疑似攜帶3把刀，搭乘捷運期間，不明原因持其中1把尖刀，朝車廂1名男子攻擊，警方到場將行兇受傷的20歲洪男制伏，加上現場2名傷者，均送林新醫院治療。

警消獲報後火速趕抵，並將3名傷者緊急送往醫院治療，而從洪男送醫的畫面可見，他神情十分痛苦，渾身是血躺在擔架上，腳上一雙白色球鞋也沾滿血跡，雙手被包紮成球狀加壓止血。