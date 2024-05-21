台鐵公司今年將推出「海風號」及「山嵐號」列車」，將以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，打造出全新觀光列車。台鐵公司表示，預計於5月底上網公告招商，另5月28日將辦理招商說明會。

台鐵公司表示，海風號與山嵐號主打「奢華輕旅行」方式，帶動鐵道觀光旅遊新氣象，未來由得標業者提出相關計畫與行程安排、排定列車運行日期、停靠站點，以吸引國內外觀光客，共同發展軌道經濟，行銷台灣之美。

台鐵公司提到，此案預計於今年5月底上網公告招商，招商資訊屆時請參閱台鐵公司官方網站／招商資訊／招商公告，及政府電子採購網／常用查詢／財物出租查詢。歡迎有意願投標業者踴躍參加5月28日上午10時於台鐵公司第1會議室舉辦的招商說明會。

招商說明會報名時間為即日起至5月27日中午12時止，逾期不受理。報名方式採線上報名，請點選報名連結（https://forms.gle/ogvP7Ch9j6S9PKD6A）填寫報名資料。