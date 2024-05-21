據鳳凰財經引述香港《信報》報導，深陷財務泥淖的中國恆大主席許家印曾持有的山頂布力徑3幢洋房中的B屋，近日以約4.7億港元（約4.36億人民幣）的價格售出。這一價格相較於一年前的市場估值低了4.1億港元，降幅近半。

布力徑10號B屋，擁有約480.4平方米的實用面積，該物業在2022年11月被建設銀行（亞洲）接管，隨後於2023年3月初推向市場銷售，當時的估值高達8.8億港元，儘管該物業曾吸引了數十組買家的關注，其中不乏本地老牌家族、超級富豪以及內地投資者，但因出價未達到銀主的要求而一直未能成交。

經過一年多的市場銷售，該物業終於找到了買家。據市場傳聞，最終的成交價約為4.7億港元。若此交易確認，則成交價較一年前的市值低了46.6％。

布力徑6至10號由新世界發展，區內共有8幢建築，其中7幢為洋房，另一幢為會所。新世界過去常以售賣公司股權的方式出售洋房。許家印曾在此購入3幢洋房，包括10號的B、C及E屋，但具體交易價格並未公開。

資料顯示，B屋原由建設銀行（亞洲）在2021年10月提供分期貸款，而C屋和E屋則在同年11月被抵押給財務公司歐力士，以籌借8.21億港元。不幸的是，這三幢洋房最終都淪為了銀主盤。

當擁有物業的業主因為任何原因無法償還分期貸款，債權人（銀主）就會向法庭申請收回該物業，再委託代理或拍賣行向公眾放售或拍賣，以尋找新供款人及填補債務。此類樓盤稱為銀主盤。