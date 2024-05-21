社群平台近日流傳一段國道烏賊車影片，1輛自小客車行駛在國道3號彰化快官路段，變換車道時冒出大量白煙，後方車輛用路人因行車視線遭遮蔽而大罵「故意的」，並認為是蓄意謀殺。國道七隊今天表示，將通知車主到案說明，並呼籲用路人車輛應定期保養及注意警示燈號等狀況，以確保行車安全。

汽車修理廠杜姓業者說，從影片看來，通常是進氣管囤積太多廢油氣，車主又大腳踩油門，才導致冒出大量白煙，應該不會有人改裝讓車子產生大量白煙，研判是故障的機率較高，成因有可能是引擎老化、磨損，導致吃機油的狀況，不修理的話，機油會減少，會增加引擎的磨損。

此外，車輛若是冒黑煙，則有可能是油品燃燒不完全，或像是柴油車的觸煤轉換器阻塞，甚至有人拿掉觸煤轉換器，就會導致急加速時產生大量黑煙。

彰化縣環保局空品科長陳幸慧表示，環境部有烏賊車檢舉網，民眾若在路上發現有車輛噴黑煙的烏賊車，就可以上該網站檢舉，記得把車牌號碼、時間及地點記錄清楚，並檢附3張照片或15秒的影片。

國道七隊快官小隊長王進山說，該行車影片發生在5月18日，地點在國道3號南下彰化快官路段，1輛自小客車在行駛過程冒出大量白煙，該隊未接獲相關報案，該時段該路段也未發生相關事故，該大隊將調閱CCTV國道即時影像及ETC通行記錄等資料，通知車主到案說明。

他強調，車主若因車輛產生大量白煙而涉及到公共危險罪嫌，將依法移送偵辦，同時也將函送環保機關依《空汙法》裁處；此外，也呼籲用路人車輛應定期保養，行車時應隨即注意車輛警示燈號等狀況，以確保行車安全。