立法院上周五上演全武行，民進黨立委陳亭妃被國民黨立委徐巧芯絆倒，而陳亭妃也正式委任律師黃帝穎提告。（摘自立委陳亭妃臉書直播）

【立院表決戰】自爆故意踹倒遭陳亭妃提告 徐巧芯道歉了：但鍾佳濱踩我的臉2次 @ChinaTimes

立法院上周五上演全武行，民進黨立委陳亭妃被國民黨立委徐巧芯絆倒，而陳亭妃也正式委任律師黃帝穎提告，陳亭妃指出，徐巧芯當時以理直氣壯、毫無悔過的態度，直接說她故意要絆倒，而且還用戲謔方式曝光，如果整個立法院已經呈現這種仇恨氣氛對待同事，真的很可怕，禮拜六她就去驗傷、禮拜日就委任黃來當律師，而昨天是賴清德總統就職，不希望興訟，所以今天來完成興訟。

陳亭妃還原當天狀況，她說自己要進去議場簽發言，國民黨是要去霸占主席台，要護航立法院長韓國瑜，而且這麼亂沒辦法清點人數，怎麼還能舉手表決？「我們乖乖要進去簽發言，國民黨沒有給任何人發言，請問我們插誰的隊？這樣的行為已經沒有機制」。

黃帝穎指出，徐巧芯在直播上直接說出自己的行為，這些都是故意傷害，她會構成刑事責任傷害罪，而她確實造成陳亭妃的傷害，會向台北地檢署提出告訴，徐巧芯直播也清楚自白，徐巧芯說她故意傷害陳亭妃，已經構成刑事犯罪。

徐巧芯則回應表示，當天國民黨已經在議場排隊48小時，也請他們依序排隊，結果民進黨以推擠推撞的方式，陳亭妃繞過去直接插隊，國民黨立委羅廷瑋不方便碰觸到女生，所以就請她來支援，結果門開的時候她插隊到隊伍中，跑的時候就有碰撞。

徐巧芯說，議場攻防國民黨就是要決心占領主席台，對她破皮部分也表達歉意，對於國會改革法案寸土不讓，如果能夠文明開會，當然可以但是如果要用野蠻的方式，如果要提到請對52位立委提告，議場裡面推擠或不小心受傷不是要報冤報仇，而是爭取對自己最有利的條文。