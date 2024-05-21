韓國人氣女團aespa出道4年首次正式來台舉辦專場演唱會，新一輪世界巡演「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK ： PARALLEL LINE -」將於8月10日在林口體育館開唱，5月11日的首波售票直接秒殺完售，售票系統瞬間湧入了數萬人瘋搶，不到1分鐘內便銷售一空，可見她們在台的超高人氣，主辦單位iMe TW稍早也宣布加場的消息。

搶票大戰結束後，沒搶到票的粉絲紛紛敲碗留言希望能夠加場，為了感謝粉絲的支持，在多方協調後，主辦終於確認並宣布演唱會將在8月9日和11日直接加開2場，讓aespa成為首次來台北就在林口體育館連唱3場的韓國女團。對於第一次來台開專場演唱會就能夠加場，成員們感到十分榮幸和興奮，也期待可以連續3天和台灣MY們（官方粉絲名）見面。

aespa成為首次來台北就在林口體育館連唱3場的韓國女團。（摘自官方臉書）

「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK ： PARALLEL LINE in TAIPEI -」將於8月9、10、11日在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）舉行，票價分為新台幣6,888／6,600／5,800／5,200／4,800／3,800，加場門票將於本週六（25日）下午3點在拓元售票系統開賣，更多詳情請洽主辦單位iMe TW官方臉書。