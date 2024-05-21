新北市教育局於21日舉辦「112學年度國小模擬聯合國大會-永續守護世界海洋記者會」，與會來賓合影。（新北市教育局提供／張鎧乙新北傳真）

新北市教育局於21日舉辦「112學年度國小模擬聯合國大會-永續守護世界海洋記者會」，此次活動聚集193位來自不同學校的模擬聯合國會員國代表，他們化身為小外交官，與新北市副市長劉和然、社團法人對外關係協會會長林永樂、協會理事呂慶龍及《鯨之聲》紀錄片導演張弘榤共同探討各國守護海洋的經驗和方法。

小外交官們結合AI技術，繪製創意十足的海洋保育點子，並在padlet網站上向全球發布，發起聯署，承諾永續守護世界海洋。活動中，學生們以各國代表的身份，進行資料蒐集、討論和辯論，最後產出具有啟發性的決議文，展現了前瞻的國際視野與系統性思維能力。

劉和然表示，新北市自2015年起推動「國小模擬聯合國課程」，透過國際議題的蒐集與角色扮演，培養學生的邏輯思辨、口語表達及國際領導等軟實力。今年的議題聚焦於「加強海洋治理能力」，關注SDGs目標14永續海洋與保育，新北市通過跨局處合作，成立了「水下光傳輸海洋生態教育園區」及「新北市海洋生物保育教育園區」，致力於推動海洋生態復育工作，讓孩子們能夠知海愛海，培養海洋保育行動力。

林永樂表示，協會長期辦理國際事務專題活動，喚起社會各界對涉外事務的重視，與新北市共同培育未來的國際事務人才。呂慶龍提到，從法國的經驗可以看到，當教育體系及公民社會積極參與海洋保育策略時，推動成效會更加顯著。

導演張弘榤分享台灣鯨豚面臨的各種威脅，呼籲從小培養對自然與海洋的關心與理解，每日減少塑料使用、節約能源，讓環境開始好的改變。

永福國小校長蔡明貴表示，今年大會特別讓孩子們通過AI技術提出海洋保育點子，這些點子來自於學生們的畢業專題，激發了他們對數位科技的興趣和創意。

參與活動的學生也分享他們的經驗。擔任美國代表的蘆洲國小林妍希提出了「再生塑膠垃圾遊樂場」的點子，她表示，運用AI生成圖片需要經過多次嘗試和說明，最終產出的圖片能夠符合自己的想法。擔任印尼代表的永福國小黃韜允表示，擔任小外交官提升了自己的資料整理和表達能力。擔任西班牙代表的鷺江國小蔡知妍則提到，通過跨校合作，她了解到可以通過減塑、認識海洋及慢食魚類等方式守護海洋。

教育局表示，透過補助學校辦理模擬聯合國課程並舉辦模擬聯合國會議，引導學生從小與世界接軌，主動關心國際時事與議題，善用數位科技提出行動倡議，期望培養學子具備數位素養、民主素養及全球素養，成為前瞻卓越的國際人才。