美國白宮當地時間20日對伊朗總統萊希在直升機墜機失事中喪生表示哀悼，但也同時批評他的人權記錄。白宮同時否認美國對伊朗的制裁、在墜機事件中發揮了作用的說法，並稱美國將繼續追究伊朗破壞地區穩定的責任。

國會山莊報（The Hill）報導，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby ）當天對萊希過世一事表示，「毫無疑問，這是一個雙手沾滿鮮血的人」，話雖如此，就像我們在任何其他情況下一樣，我們當然對生命損失感到遺憾，並酌情表示正式哀悼。

柯比說：萊希總統應對自己國家的殘暴人權行為負責。例如，針對數百名抗議者的逮捕和身體暴力。萊希也需為伊朗對整個地區的恐怖網絡提供支持負有責任，美國將繼續追究伊朗對破壞地區穩定活動的責任。

柯比駁斥了伊朗一些人關於美國制裁導致墜機事件的說法，稱其「毫無根據」。 柯比說：「我要指出的是，伊朗官方消息來源稱惡劣的飛行條件，特別是大霧，是失事主因。而每個國家，都有自己的責任確保其設備的安全性和可靠性，其中包括民用航空。」

柯比也表示，伊朗領導階層的更迭不會影響華盛頓和德黑蘭之間的關係，也不會刺激雙方行為的改變。