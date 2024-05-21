滙豐表示，國指較今年1月低位升38％，滬深300指數則升13％，為全球表現最好的主要市場之一。該行指出，目前中資股即使反彈過後，仍受估值較便宜、回購增加、利率下跌的可能性因素支持，且目前港股大部分買盤來自大陸，顯示全球資金仍有買入空間。
國指雖已升逾三成，但滙豐引述歷史數據顯示，漲勢可能持續長達9個月，升幅可高達60％，指短線中資股仍可能續升，現時離場仍太早。不過，大陸供過於求，導致定價壓力，通縮壓力，影響盈利能力，再加上與海外市場潛在的緊張關係，或限制中資股上升空間。
港股近期表現反彈，恒生指數20日曾高至19,706點，上看收復二萬點。大盤21日早盤雖修正逾400點，但滙豐報告指出，中資股仍有上升空間，「派對仍在繼續，目前離場仍為時過早（It’s too early to leave the party）。」
滙豐表示，國指較今年1月低位升38％，滬深300指數則升13％，為全球表現最好的主要市場之一。該行指出，目前中資股即使反彈過後，仍受估值較便宜、回購增加、利率下跌的可能性因素支持，且目前港股大部分買盤來自大陸，顯示全球資金仍有買入空間。
國指雖已升逾三成，但滙豐引述歷史數據顯示，漲勢可能持續長達9個月，升幅可高達60％，指短線中資股仍可能續升，現時離場仍太早。不過，大陸供過於求，導致定價壓力，通縮壓力，影響盈利能力，再加上與海外市場潛在的緊張關係，或限制中資股上升空間。
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