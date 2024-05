港股近期表現反彈,恒生指數20日曾高至19,706點,上看收復二萬點。大盤21日早盤雖修正逾400點,但滙豐報告指出,中資股仍有上升空間,「派對仍在繼續,目前離場仍為時過早(It’s too early to leave the party)。」