滙豐表示，國指較今年1月低位升38％，滬深300指數則升13％，為全球表現最好的主要市場之一。該行指出，目前中資股即使反彈過後，仍受估值較便宜、回購增加、利率下跌的可能性因素支持，且目前港股大部分買盤來自大陸，顯示全球資金仍有買入空間。

國指雖已升逾三成，但滙豐引述歷史數據顯示，漲勢可能持續長達9個月，升幅可高達60％，指短線中資股仍可能續升，現時離場仍太早。不過，大陸供過於求，導致定價壓力，通縮壓力，影響盈利能力，再加上與海外市場潛在的緊張關係，或限制中資股上升空間。