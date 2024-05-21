2024新北市鼓藝節開幕場周邊規畫文創市集。（混市集提供）

新北市鼓藝節將於本周六晚間6時30分在新莊體育園區陽光草坪隆重登場，屆時將有新莊思賢國小大鼓隊、空空把西非擊鼓樂團、御鼓坊以及優人神鼓等知名團隊帶來精彩的鼓藝演出。新莊區公所更特別邀請富有文創風情的「混市集」，歡迎大家在初夏午後前來新莊體育園區，享受一場視聽盛宴。

新北市文化局表示，新莊作為新北鼓藝文化的發揚之地，今年鼓藝節的首場活動將由在地的思賢國小大鼓隊以充滿動感與朝氣的《鼓動新莊》揭開序幕。隨後，空空把西非擊鼓樂團將以非洲鼓樂的節奏、吟唱和律動熱情舞動全場；御鼓坊則將帶來融合傳統與現代的鼓藝演出，結合傳統鼓樂、日本太鼓、非洲鼓及西洋打擊樂節奏；壓軸曲目由優人神鼓帶來《天地共舞》，以鼓聲與環境共震，展現身體流動與地景對話的獨特表演。

除了精采的鼓藝演出，開幕當天的周邊活動也同樣豐富多彩。新莊區公所特別邀請「混市集」進駐，精選20個文創攤位，包含美食、手作藝品等多元內容，歡迎喜愛文創市集的朋友在5月25日下午3時後到新莊體育園區林蔭大道逛逛。此外，活動現場還設有木箱鼓打擊體驗區，分為4個梯次，現場報名即可參加，還有自由擊鼓體驗區，邀請民眾一起來同樂。

2024新北市鼓藝節將從5月25日持續至6月22日，在新北市各地展開巡演活動。首場活動將於25日在新莊體育園區陽光草坪舉行，隨後的演出包括6月1日在石門區公所前廣場、6月15日在樹林區山佳火車站前廣場、6月16日在三重區社教館演藝廳、6月22日在石碇國小操場舉行。更多活動資訊請至新北市文化局網站或「2024新北市鼓藝節」活動網站查詢。