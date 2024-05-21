日本AV產業盛行，台灣社會風氣逐漸開放。一名現年24歲台灣男優房天樂，入行3年擁有200多部作品，月入約7、8萬。此外，他還是名自由健身教練、按摩師及經營自媒體。房天樂接受《中時新聞網》專訪談及當男優需具備2大條件，以及入行身體巨變。

房天樂早年從事餐飲業，某次機會徵選上男優，僅花幾天就決定投入，從業至今爸媽仍不知情、未發生家庭革命，他也不擔心親友眼光，「正常的賺錢，做的很開心、很有成就感」。

獨/下海拍片必備2條件大公開！24歲男優入行3年「身體巨變」

24歲的房天樂入行當男優3年，自曝「身體巨變」。(游定剛拍攝)

男優具備條件？房天樂表示，「乾淨、整潔很重要，擁有好形象才能被錄取；隨時維持生理反應，依導演現場指示及劇本喚起性慾，不然全劇組會等你一個人，壓力非常大，且現場人會非常多不能害羞」。

男優房天樂還是位自由健身教練、按摩師及自媒體創作者。(取自IG sky_happy0325)

入行後身體巨變？房天樂坦言，「入行前性經驗沒太多，反而現在性生活增多了、不疲乏」。由於還有自由健身教練身分，他說，「體力上要維持，自我要求非常高，體能還比以前更好」。另外，從事男優工作，「女人緣雖然變好了，別人會有無限話題與我聊，但更難交到另外一半了」。

房天樂一周五天健身，對體態相當要求。(取自IG sky_happy0325)

談到拍AV片過程，房天樂笑說，「任何劇情最後都會進入性愛，曾拍過某部校園情色喜劇，每個人都有絕招要去攻擊，我還要喊口號『頂天深龍霸』，然後動作往上頂，非常荒謬的劇情，很容易笑場」。另外，他還拍過20、30人大混戰，「克服心中恐懼是相當大的挑戰」。

房天樂攝影棚內展現強壯體魄。(游定剛拍攝)

房天樂曝當男優必備條件。(游定剛拍攝)

踏入成人產業僅3年，房天樂有感地說，「帶來很大的成就感外，收入很穩定、還可存錢，而能在鏡頭下有反應、又要演繹劇情，持續生存的(男優)沒幾個人」。專訪最後，他不忘搞笑說，「想要成為男優嗎？我勸你還是放棄吧！聽完訪問還想成為男優，代表你真的很有勇氣啊！」