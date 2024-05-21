北市中山捷運站內一名穿著紅色上衣男子，19日下午6時許，無差別攻擊25歲下班女子，女子腿部挫傷，胸口被雨傘打中輕微紅腫，提告傷害罪，警方已根據紅衣男入站的票卡，查出該名持愛心卡男子身分，後續將盡速通知到案說明。

監視器畫面顯示，女子途經中山捷運站的商店街附近，正逢下班時間人潮壅擠，紅衣男子持雨傘朝她揮舞，並失控大喊「你為什麼打亂我人生」，但女子完全不認識紅衣男，趕緊往後推，不料紅衣男又連續飛踢，踹中女子的腿部，一旁站務人員見狀上前將人拉開，捷運警察到場後，紅衣男已離去。

25歲被害女子返家，仍覺得驚魂未定，20日前往基隆二分局報案，並在Threads貼文，指稱「一個穿著紅色愛迪達外套的中年男子，先用手擋住我，我想從左邊繞過，另一支拿著雨傘直接往我胸口打，咆哮：你憑什麼大亂我人生（我？？？現在是誰打亂誰的人人生啊...）。

警方根據紅衣男的監視器畫面，鎖定他使用的悠遊卡，並查出卡片是愛心卡，現已向社會局調取資料，通知紅衣男身分到案說明。被害女子提醒大家，「外面真的要多多注意周遭情況！我走路沒在滑手機或聽音樂，還是被扁」。