台中捷運今（21日）驚傳砍殺驚悚事件，20歲洪姓男子攜帶3把刀，搭乘捷運，不明原因持刀攻擊，警方到場將洪男制伏，加上現場2名傷者，均送林新醫院治療。現場起獲1把菜刀、2把水果刀，研判都是洪男所有。

據了解，洪男為93年次，年紀僅有20歲，是屏東人，平常住在高雄，並無前科，為高雄市的列管人口。

台中市消防局上午11時29分接獲中捷行控中心報案，捷運市政府站有民眾受傷，立即派遣黎明91、黎明92及專責91前往，警消到場發現有3名傷者，1名年約17歲少年，胸口及肩膀及手臂2處撕裂傷，1名年約27傷者，臉頰15公分撕裂傷，另1名年約20歲男子，右手多處割傷。

3名傷者均送往林新醫院救治，院方表示，傷者均為撕裂傷，需進行清創縫合，並無生命危險。警方在現場發現1把菜刀及2把水果刀，研判都是洪男所有。

警局長李文章表示，經查洪嫌與兩名傷者並不認識，至於是不是隨機砍人，目前警方偵辦中。由於今年是鄭捷殺人滿10周年，中捷驚傳砍人事件，也引發人心惶惶。