三星21日拋出人事震撼彈，為了加強全球競爭力，副董事長全永鉉（Jun Young-hyun）將擔任其設備解決方案部門主管，負責領導公司的半導體相關業務。

三星設備解決方案部門負責公司的記憶體、系統和代工半導體業務。三星表示，全永鉉將會是該公司半導體記憶體和電池業務提升到全球頂尖水準的關鍵人物。

全永鉉最早在2000年加入三星記憶體晶片業務團隊，並在2014至2017年擔任DRAM和記憶體晶片開發業務負責人，之後轉任該公司SDI執行長，負責電池業務。

外媒報導，三星在人工智慧（AI）熱潮中的高階晶片市場上稍微落後，此舉可能是為了趕上SK海力士等競爭對手。此外，分析師表示，先前三星大多數的人事變動通常發生在年初，因此在年中才出現如此大動作的高層異動較為不尋常。

現任晶片部門負責人慶桂顯（Kye Hyun Kyung）則將接手全永鉉原來未來部門的負責人業務。