後520的台灣經濟，在國際終端需求回溫的支持下，持續朝向穩定向好的榮景！台灣綜合研究院21日發布4月份EPI電力景氣指數，4月份全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.35％，為2021年底以來用電量最大漲幅，創下29個月歷史新高。台綜院電力景氣燈號4月再亮綠燈，延續去年12月的復甦趨勢，已連續第5個月綠燈，反映景氣持續穩定向上。

台綜院長吳再益指出，4月份經濟數據迎來雙喜訊，全國產業用電成長創2年半以來新高，且外銷訂單年增逾一成，為2年最大增幅，在AI需求強勁及去年同期基期偏低因素下，台綜院預測2024年4月份經濟成長率為4.3％，基於經濟呈高成長率的表現，展望後續景氣有望持續逐季穩健回升。

台綜院分析，AI等新興應用自去年下半年即成為市場話題，至今持續熱絡，尤其我國在先進製程技術上具高度競爭優勢，推升相關產業起飛發展；而原先較為疲弱的傳統產業，隨著國際需求逐步回溫，產業供應鏈庫存啟動回補，加上全國產業用電於去年同期的低基期，4月呈現顯著成長表現，整體產業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。

就細部產業觀察，電腦、電子及光學製品業正因5G、高效能運算及雲端資料服務需求熱絡，以及人工智慧相關新興科技應用持續擴展，4月份電腦、電子及光學製品業用電成長 19％，電力景氣燈號由穩定的綠燈轉為向上揚升的黃紅燈。

依據台電資料，台電高壓以上用電方面，4月份整體產業用電量較去年同期成長2.78％，其中製造業用電成長1.46％，服務業用電成長9.02％。