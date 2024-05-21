攝護腺肥大是許多年長男性都會面臨的問題，雖無法與歲月相抗衡，但依然可透過飲食調整來延緩與減少罹病風險。對此，營養師雷小玲分享，想保養攝護腺不妨多吃茄紅素、十字花科蔬菜、鋅等食物，以及攝取足夠水分。其中她提到，有研究指出，每天吃3份以上的十字花科蔬菜，罹患攝護腺癌的風險可降低將近5成。

關於該怎麼吃才能顧好攝護腺？雷小玲在個人粉專發文分享以下「養護4寶」，都很值得納入日常飲食清單中，以供民眾參考：

1、茄紅素：研究指出，茄紅素可有效降低罹患攝護腺癌的風險，在台大的臨床研究也發現，每天吃15～30毫克的茄紅素，有助於排尿功能。食物來源可吃蕃茄、西瓜、葡萄柚、紅甜椒、柿子。

2、十字花科蔬菜：有研究指出，每天吃3份以上的十字花科蔬菜，罹患攝護腺癌的風險可降低將近5成。食物可吃花椰菜、高麗菜、大白菜、青江菜、白蘿蔔等，都是其家族成員。

3、鋅：研究發現，年紀大於50歲的男性，體內鋅含量較低；也有研究指出，攝護腺炎或攝護腺癌患者，體內鋅含量低於健康男性。因此，適量補充礦物質鋅，對於保護攝護腺能發揮正面效益，包括生蠔、南瓜籽、小麥胚芽、牛肉、菠菜等，都是獲取來源。

4、喝水：尿液濃度偏高會對攝護腺產生刺激，從而引發攝護腺發炎、攝護腺肥大。白天時，應少量多次喝水，但要減少睡前飲水量，以免影響睡眠品質。至於一天要喝多少水？可參考目前體重乘以30～40毫升來計算，若以50公斤為例，約要喝6～8大杯水才夠。

除了上述食物外，雷小玲提醒，應減少攝取飽和脂肪酸高的紅肉，從而避免肥胖及刺激荷爾蒙過量分泌；也不要吃太辣，以免容易充血腫脹，引發解尿困難或攝護腺疼痛；吃太鹹也要注意，因鹽分過多，容易使血壓上升，對泌尿系統造成負擔；還有精緻糖，吃多容易引發體內發炎，刺激攝護腺細胞增生。