韓聯社21日報導，韓美第12份防衛費分擔特別協定（SMA）談判第二次會議21日在首爾正式啟動，談判共為期三天。韓國外交部防衛費分擔特別協定談判代表李泰雨、美國國務院政治軍事事務局負責安全談判與協定的首席顧問琳達·施佩希特（Linda Specht）作為兩國首席代表與會。

據報導，雙方於4月23日至25日在夏威夷舉行的第一次會議上闡明瞭各自立場。據預測，雙方將在第二次會議上就分擔金額、定額標準等問題進行討論。韓國政府堅持應在合理範圍內分攤防衛費的立場。

琳達·施佩希特已於18日飛抵韓國。她下機後表示，防衛費談判涉及美韓同盟、雙邊關係，以及兩國對對方給予的支援。期待雙方此次能夠進行有益的對話。

《韓美防衛費分擔特別協定》規定韓方應為駐韓美軍負擔的駐紮費數額，分擔金用於支付駐韓美軍韓方人員勞務費用、各種美軍基地建設費用、軍需後勤費用。

韓美2021年簽署的第11份協定有效期截至2025年底，根據第11份協定，2021年韓方分擔的防衛費同比上升13.9％，為1.1833兆韓元（約280多億新台幣）。韓美商定每四年按國防費上升率調整分擔金額。

兩國通常在現有協定結束之前進行後續談判，此次提前啓動談判，有分析指是為了降低前總統川普（Donald Trump）今年11月大選後可能重返白宮對兩國軍事同盟的衝擊。