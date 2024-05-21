楊繡惠日前因民視《綜藝新時代》前往宜蘭，體驗粽子職人工作，事後義賣粽子將當日全部收入，捐贈給在地長期致力於收容照顧多重障礙、重度與極重度智能障礙孩童的「聖嘉民啟智中心」。關心時事的楊繡惠，提及日前的虐童案、吸毒媽悶死兒女等案件，氣憤的直言犯案者都不是人，「小孩已經夠少了，還這樣心狠手辣，這還有人要反對死刑嗎？」不滿的為孩子發聲。

楊繡惠跟著團隊一到啟智中心，便收起火爆嗆辣個性變身成為溫柔公主，「院長黃鈺雯特地出來迎接，與她聊天時她說中心專門接收『別人不要的我們要』」，光是那句話就讓楊繡惠感動不已，她接著作勢想掏出身上所有現金要捐款，過程中還直呼現金帶太少，承諾日後有機會一定會再回去捐。

楊繡惠說，本來為善不欲人知，但她希望透過自己跟節目的力量呼籲更多人做善事。她說，有時跟親戚姪子出門用餐，知道照顧小孩的辛苦，看到啟智中心所收容的重度障礙孩子，必須從頭教導，讓他們最後可以獨立照顧自己，「整間孩子都不是院長親生的，但她都視如己出」。

她坦言她雖然個性嗆辣，但內心其實很柔軟，「好險我抵達時間太晚不方便見到啟智中心的孩子們，不然我都要在一旁偷偷哭擦眼淚，一來是心疼孩子們難過老天的不公平，二也是感動還是有很多人無怨無悔付出在照顧他們」。