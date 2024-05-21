今年1月22日威力彩頭獎於高雄市「彩鑫商行」開出，由1人獨得2億元，幸運中獎者為雲林縣人，目前在高雄市工作，慷慨捐出1000萬元作公益，其中500萬元指定捐給雲林縣政府，21日台灣彩券公司與雲林縣政府共同舉辦捐贈記者會，由雲林縣長張麗善、台灣彩券公司董事長薛香川等人共同主持。

「威力彩頭獎中獎人捐贈記者會」在縣府親民大廳舉行，此筆捐款預計挹注5項社福計畫，包括弱勢家庭脫貧支持服務計畫、身心障礙兒少友善校園及展演環境充實計畫、政府保護個案協助計畫、社會福利服務中心脆弱家庭計畫、長青食堂及社區照顧關懷據點維持及增設計畫，各捐助100萬元，總計500萬元。

雲林縣長張麗善表示，中獎人是雲林的女兒，非常感謝她願意回饋故鄉，與社會共同分享這份資源，縣府團隊會以嚴謹審慎的經營規畫與執行效率，提供雲林縣弱勢族群及家庭的實質照護與輔導，將這筆善款的運用達到最大效益，讓弱勢家庭、長者、兒少都能得到更完善的照顧。

薛香川說，中獎人是30多歲的未婚女性，出生雲林、現於高雄某貿易公司工作，平時不常買彩券，某天下班行經彩券行，心血來潮買了1張，電選1注即幸運簽中威力彩頭獎。開獎當天她觀看電視轉播，發現中頭獎感到不可思議，隔天還特地買報紙再次對獎，確認獎號無誤後，才相信自己中了頭獎。

薛香川提到，中獎人捐款給雲林縣政府的動機，是因為大學畢業後響應政府南向政策，前往東南亞教書半年，中獎人認為這是十分難得的人生體驗，感念過去受到政府協助，也想回饋故鄉，因此捐500萬元給雲林縣政府，另外，也捐500萬元給中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧。