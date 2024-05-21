搶攻夏日消暑餐飲商機，日月潭涵碧樓推出「涵碧茶香．香茗美饌」茶韻之旅住房專案，以多款香茗入菜，讓賓客徜徉在湖光山色中、以味蕾領略日月潭之美、品味極致「茶香」的六感體驗，而夏日限定「茶韻芳療SPA」則標榜能撫慰溽暑中的疲憊的身心，享受最舒心快意的夏日時光。

涵碧樓「茶韻之旅」嚴選多種茗茶入菜，在不同的料理中融入了茶元素，打造華麗的茶餐饗宴，品味專屬於台灣茶文化的深厚底蘊，將茶的清揚香氣或風韻綿長韻味與食材相遇，碰撞出味蕾驚喜。

涵碧樓「涵碧茶香．香茗美饌」茶韻之旅住房專案，入住頂級美景的湖景套房一泊二食平日21,200元＋10％起，假日為23,800＋10％起，住宿日若為7、8月須另外再加價，悠閒欣賞湖畔風光的湖畔套房，平日為19,200＋10％起、假日為 21,800 ＋ 10％起（住宿日若為7、8月須另外再加價）。訂購專案住客除了可在涵碧樓悠閒享用早餐之外，還可任選涵碧樓湖光軒中餐廳、東方餐廳與九重花間日本餐廳三大餐廳提供的中式、西式、日式特製晚間茶套餐乙次，盡享涼夏品味茶香風韻與驚喜。

日月潭位於南投山區，海拔約在750公尺左右，年均溫為23-25度之間，丘陵地形雨量充沛很適合茶樹生長，日月潭是台灣重要茶區之一，更是紅茶研發重鎮，台灣所產的紅茶更是世界三大名茶之一。

湖光軒中餐廳主廚的巧手將紅茶入菜演譯出創新美味，將阿薩姆紅茶揉和海膽醬推出茗香海膽焗龍蝦，兩種頂級的海鮮食材佐以龍蝦與海膽一起焗烤，與阿薩姆紅茶的濃烈茶香完全融合在一起，香氣飽滿入口滋味醇厚，是不可錯過的一品。

口感鮮明溫潤的青烏龍與鮮魚同蒸的高山烏龍蒸時鮮，魚肉的鮮甜與烏龍茶的茶香相互交融後完全釋放，散出的茶香芬芳感受到涼夏的快感；含有多種抗發炎成分有「植物黃金」美譽的苦茶油，是時下最流行的健康好油，炒出古早味十足草嶺茶油蛋炒飯，懷舊風十足。

東方餐廳主廚則以法式料理為基礎，端出茶燻桂丁雞肝醬桂花馬卡龍，使用桂丁土雞肝先用紅茶煙燻過再打成慕司，並且結合自製馬卡龍，一口咬下口中迸出多層次交疊的口感，令人驚豔不已；絲瓜是台灣夏季盛產食材，主廚將絲瓜炒蛤蜊做成絲瓜蛤蜊湯，絲瓜甜度加上蛤蜊的鮮，再搭配干貝鮮鹹，再淋上金萱綠油，湯品有淡淡的茶香，口感清爽。

七日熟成櫻桃鴨胸則是將鴨胸熟成七日後，利用本身酵素軟化肉的纖維，再佐以普洱茶巧克力醬汁，鴨肉的甜度與陳化厚醇的普洱茶以及巧克力濃郁香氣完美搭配、韻味十足，令人回味無窮。

具有消暑功效的抹茶最適合夏日飲用，九重花間日本餐廳則是將抹茶入菜，推出海老天婦羅佐抹茶奶蓋。主廚將鮮奶油加入海鹽並與日本柚子汁攪打成奶蓋，最後撒上抹茶粉，炸好的海老天婦羅，沾上奶蓋清爽柚香撲鼻，有別於一般天婦羅醬汁，奶香與抹茶清香、酥脆口感、視覺與味覺滿分，如同沉浸在夏夜晚風清涼快意之中。

有著台灣香美名的紅玉紅茶是魚池三寶之一，主廚將帶有果香的紅玉紅茶做成紅茶凍，再搭配紫蘇梅風味的冰沙，佐以夏季盛產香氣十足的愛文芒果，推出酸甜中帶著芒果酸甜的梅香茶凍，細膩的芳香與甜蜜的滋味在口中迸出，如同初戀般令人回味再三。

距離平地海拔高度達748公尺的日月潭，是台灣遠離炎夏的最佳避暑聖地，涵碧樓除了擁有全台最寬廣的無邊際泳池，一步一景的設計、處處美景更是令人嘆為觀止。歡迎前來涵碧樓，享受夏日限定茶韻芳療SPA，共同沉浸在茶香的世界中、品飲各種茗茶，讓茶香伴隨成為夏日的美好記憶。