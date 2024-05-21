桃園市立圖書館兒童玩具圖書館與公益團體「夢想遊園地」合作，共同推動「遊戲平權」，為響應528世界遊戲日，規畫於25日舉辦「放(Fun)心玩」遊戲活動，當天包含各式免費童玩及玩具體驗，還有世界級劍玉大師「小螺絲」的表演及行動玩具車的展示，歡迎所有爸爸媽媽帶小朋友來一起來玩遊戲、學平權。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，位於八德大湳森林公園的兒童玩具圖書館除了免費提供兒童適齡、適性的玩具資源，同時也是全國融合遊戲最多的圖書館，而今年響應世界遊戲日，特地舉辦「放(Fun)心玩」嘉年華式活動，當天有各式闖關及遊戲，同時邀請本市12家親子館參與，如中壢親子館等合作宣傳並規劃攤位，更找來享譽國際之劍玉大師「小螺絲」來進行表演，透過多元的遊戲體驗，與親子間的互動對話，讓孩子可以在專屬的圖書館裡Fun心玩，享受玩遊戲的純粹快樂。

桃市圖表示，每年5月28日由國際玩具圖書館協會訂為世界遊戲日，定義遊戲來連結世代之間的一種態度。國際玩具圖書館協會相信，遊戲涉及探索、語言實驗、認知以及社交技能的發展，因此對於兒童的學習以及成年人的成就和創造力奠定了基礎。

國際玩具圖書館理事暨夢想遊園地創辦人，同時也是今年營運兒童玩具圖書館的中華民國遊戲協會執行長林君英表示，台灣參與「世界遊戲日」活動，今年已邁入第14年，每年都會策畫不同主題和活動來彰顯遊戲的重要，如2023就是探討數位世代的遊戲權利。而今年的主題「放(Fun)心玩」，就是強調對兒童遊戲權的保障，在聯合國《兒童權利公約》中，希望孩子都能擁有適合自己年齡且安全、快樂的遊戲與休閒娛樂活動的權利，因此「玩的權利」對現在的孩子更是重要，這次活動也規畫簽屬兒童遊戲宣言，共同為我國兒童遊戲權益向國際發聲。

桃市圖表示，「放(Fun)心玩」遊戲5月25日將於桃園市立圖書館兒童玩具圖書館舉辦，當天活動於上午10時起至下午3時止，活動內容包括大型桌遊、趣味競賽、粉筆彩繪、多元文化遊戲體驗、古早味童玩遊戲、幼兒專屬充氣跳床、兒童律動、以及世界級劍玉大師「小螺絲」的表演，現場還將展示本館獨有的行動玩具車，包含外觀童趣車體及內部裝潢的收納櫃及玩具，主動及接受申請巡迴全市，歡迎大小牽小手，一起「玩」轉親子關係，共創快樂童年。