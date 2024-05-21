苗栗縣政府今年1月起推動「校園供餐質量升級」計畫，學生午餐加碼10元，每周營養午餐使用高鈣午餐菜單，但近日傳出有學生遭魚刺卡喉嚨送醫，縣府21日舉行縣務會議，縣長鍾東錦強調，將請各校適度篩選食材，並加強食魚教育。

苗栗縣府推動校園營養午餐升級，以1年編列9700多萬元，為縣內4萬8193位國中小朋友的午餐加碼10元，每周增加2次牛乳供應，並結合小魚乾、海苔、芝麻、堅果類及起司等高鈣食品及苗栗在地特色食材入菜，落實「吃在地、食當季」的健康觀念。

而各校因應營養午餐升級，選用不少魚肉，但傳出有學生遭魚刺卡喉嚨送醫，所幸經醫師緊急處理沒有大礙。對此，鍾東錦在今天縣務會議也關心此事。

鍾東錦說，部分學童年紀尚幼，對於魚肉不太會吃，也不會處理細小的魚刺，他已請教育處要求營養午餐供應商或是學校廚工，選用魚骨頭較粗的魚類，避免使用魚刺細小的魚。

鍾東錦表示，「吃魚還是很重要」，不應該因噎廢食，縣府未來會加強宣導，並強化食魚教育，在安全無虞情況下，讓學童學會吃魚、補充營養。

另外，苗栗縣議會今天舉行定期會，縣議員徐功凡提到，鍾縣長推動營養午餐升級是美事一樁，不過學生喝牛奶的頻率提高，也意外造成學生、家長以及學校困擾。

徐功凡表示，有些學校會要求學童在固定時間喝完牛奶，但有的學生喝不完，校方又沒有足夠空間冷藏，牛奶放置整天後就壞掉不能喝，所以不少學校改用乳製品而不是營養成分較高的鮮奶。

他說，鍾縣長的善意不能被打折扣，他建議縣府去調查全校國中小學牛奶保存情況。教育處長葉芯慧回應，縣府會再派員盤點各校牛奶供應情形，並協助各校找出適當方式。