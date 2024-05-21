台北市與邦交國聖文森及格瑞那丁首都金石城締結姐妹市。（劉彥宜攝）

邦交國聖文森及格瑞那丁位於中美洲加勒比海，今年是2國建交43周年，台北市21日也與聖國首都金石城締結姐妹市，為北市第52個姐妹市。台北市長蔣萬安表示，金石城是他上任後第1個締結的姐妹市，在教育、觀光、文化、旅遊及商業方面，都會密切交流合作，並祭出2個來台學習中文的獎學金名額。

聖文森及格瑞那丁位於中美洲加勒比海，前總統蔡英文2019年8月7日偕同前副總統陳建仁會晤聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）夫婦，並接受駐台特命全權大使柏安卓（Andrea Bowman）呈遞到任國書。

蔣萬安表示，2國邦誼43年和自己年紀差不多，未來關係也將更穩固、深化。金石城是他上任後第1個締結的姐妹市，和金石城在教育、觀光、文化、旅遊及商業方面，都會密切交流合作，並為邀請聖國民眾來台北學習中文，祭出2個中文獎學金的名額。

龔薩福則說，締結姐妹市後期待看到更多實際交流結果，拓展交流合作領域並非只是學習中文，且目前提供來台學中文的獎學金只有半年時間，但他的女兒曾休學1年來台學中文，中文非常難，半年時間實在不夠，希望至少可以延長到1年，盼議會通過更多預算進行實質交流，也希望更多年輕人到聖國，建立人與人的交流。

柏安卓說，締結姐妹市在象徵、行政等意義非凡，5年前聖文森在台北啟用大使館，是聖國在亞洲第一且唯一的大使館，聖國在當時剪綵儀式前2個月加入聯合國安理會，龔薩福選在加入安理會後2個月後來台，是大膽呈現立場的做法，表示繼續捍衛2國邦誼。

她指出，這次是龔薩福第13次來台，也見證使館5年來持續和台北的合作成果，締結姐妹市更凸顯關係合作密切，也期待未來有更多合作。

台北市議長戴錫欽說，學習中文不容易，半年時間確實不夠，若市府編列相關預算，議會1毛錢都不會刪，議會全力支持延長獎學金時間，也希望有實質交流，很快可以和蔣有機會參訪聖國。龔薩福2001年上任後，包含此次已來台13次，以具體行動傳達對友邦的忠誠，雙方感情穩固。