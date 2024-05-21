38歲陳姓女子擔任高雄某長照機構的居服員，照顧的陳姓失智老婦時，竟偽造委託書和對話紀錄，拿陳婦提款卡盜領68次、共計204萬元供己花用。陳婦事後某日突然清醒，發現財產短少後立刻報警。高雄地檢署審酌陳婦失智狀況時好時壞，陳女刻意連續17天、68次提款，宛如詐騙集團車手，也沒要求陳婦簽收證明自己清白，最後依詐欺罪起訴。

陳婦因年事已高且罹患間歇性失智症，大小便常失禁，女兒為此向高雄某長照機構申請居服。陳女接獲指派，2022年4月起，每週一至五下午固定一小時，到陳婦家中協助她復健、洗澡、回診、服藥等生活起居。

陳女照顧陳婦時，發現陳婦會將銀行存摺、提款卡、密碼小卡固定放置在手提包裡，看準陳婦常常陷入失智的狀態，對於剛剛發生的事情毫無記憶與印象，先是偽造一份委託書，寫明「本人因身體問題、記憶差，不能親自領錢，特委託請居服員陳小姐全權代表我辦理，本人自願承擔法律責任，因居服員怕事後有責任，特立此書」，並叫陳婦簽名。

接著，陳女又刻意在Line上拒絕陳婦女兒、委請協助母親申辦新提款卡的請託，還強調「跑銀行不在居服員工作範圍之內」，佈局好一切之後，某日趁陳婦失智不注意，直接拿陳婦的提款卡，連續17天、每天4次、每次提領3萬元，共計盜領204萬元，事後再偷偷放回。

某日陳婦清醒時，發現自己的帳戶竟有68次提款記錄，嚇的趕緊報警處理。警方調閱ATM監視器畫面，傳喚陳女到案。

陳女辯稱，陳婦說想要留給美國女兒一些錢，不想讓兒子知道，才要求她幫忙提款。她一開始還擔心陳婦遭詐騙，但陳婦解釋是要給遠房親戚，還叫她不要問太多。

陳女還說，陳婦失智很輕微，很清楚在什麼情況下委託她提款，陳婦為此立下委託書還親筆簽名，誰知道事後陳婦因失智又否認。

檢方認為，陳女明知提款不是居服業務，還接受陳婦委託提款明顯不合理。陳婦雖然失智，但沒有喪失外出能力，日常生活簡單，並沒有急需大量資金的需求，還與家人同住，大可委託家人協助提款。

陳女連續17天、每天4次、每次提領3萬元宛如詐騙集團車手的運作模式，陳女也沒要求陳婦簽收或保留收款證明，難以自清。對話紀錄中，陳女還用嘻笑的口吻誘導陳婦表明委託提款，還強調「不要說」，認定陳女涉嫌詐欺，最後依詐欺罪起訴。