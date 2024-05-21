立法院會17日處理國會改革法案，朝野爆發全武行，有數名立委因此受傷，更登上國際媒體。TPOC台灣議題研究中心蒐集網友對國會肢體衝突和推動國會改革的看法，結果顯示，表達支持國民黨與民眾黨、力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，表態反對、批評藍白陣營的聲量僅2成5。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集網友看法。民進黨雖訴求程序不正義，但數據結果顯示，民進黨並未獲得多數選民認同，有高達18％網友表示「支持國會改革」，贊同綠營論述批評「（法案）沒有討論直接審查」佔比僅14％，此外高達13％網友分別表示「下架民進黨」和「為國民黨立委們加油」。

另外，結果也顯示，有12％言論主張「應罷免藍白立委、解散國會」，11％網友批評「在立法院打架才是藐視國會」，10％言論批評在立法院外聲援民進黨的群眾是「職業學生」，甚至酸這是「大型面試現場」，還有9％言論表態力挺議事運作，支持立法院長韓國瑜。

TPOC表示，總體而言，表達支持國民黨與民眾黨、力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，表態反對、批評藍白陣營的只有2成5左右，另外有1成左右的網友看不慣立院打鬧亂象。

TPOC也分析藍綠白立委的網路正負聲量好感度，結果顯示，三黨立委整體的負面聲量均大於正面聲量，但藍委整體好感度（P／N值）最高，達到0.34，發動強力杯葛行動的綠委整體好感度約0.24居於下風，與藍委共同提出再修正動議的民眾黨立委則以好感度0.21敬陪末座。值得注意的是，不少國民黨支持者透過社群平台批評綠委試圖癱瘓議事的舉措，使民進黨負面聲量高達11.2萬則。