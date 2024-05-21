南韓2019年爆出震撼各界的「Burning Sun事件」，捲入藝人包括鄭俊英、崔鍾訓及天團BigBang前成員勝利等。英媒《BBC》公開紀錄片還原事件始末，指出鄭俊英、崔鍾訓及友人曾共同性侵失去意識的女子，還稱當天是「一生中最有趣的夜晚」，惡劣行徑可說是人神共憤。

吹哨記者姜京允指出，鄭俊英和崔鍾訓等人邀請女性朋友去滑雪，不過對方喝完酒便昏迷。接著便有人把檔案上傳到群組與不在場的勝利分享，其中一支影片是男女發生性行為時，有人開房門走進來，並以開玩笑方式進行拍攝，而影片中的受害女性，則是在毫無意識下被侵犯。

另外鄭俊英2016年在大邱舉辦簽名會，與崔鍾訓及其他友人會合進行獵豔，也共同性侵一名女子。由於該女子喝得酩酊大醉，導致跌倒時頭部遭重擊、失去意識，不過仍難逃鄭俊英等人狼爪。事後還有人在群組發訊息還原當下狀況：「這女的醉得太厲害了，頭都要撞碎了，以為那女的真要腦震盪」，不過鄭俊英卻絲毫不在意，除了回覆哭笑不得的表情符號，還強調是「一生中最有趣的夜晚」。

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眼見鄭俊英等人惡劣行徑，讓姜京允氣炸怒轟：「他們把女性當玩具，令她們失去意識，對她們進行侮辱，並作為戰利品炫耀和冷嘲熱諷」，接著踢爆鄭俊英擁有2個群組，一個是和朋友對女性進行性暴力，另一個是涉嫌與警察勾結，像是崔鍾訓曾因酒駕被抓，就被員警介入擺平，讓她看到這些訊息時，震驚到雙腳都在發抖。

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