嘉義大學、大林慈濟醫院今天簽署合作意向書，雙方團隊互動交流。（嘉大提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義大林慈濟醫院與嘉義大學今（21）日簽署學術交流與技術合作協議書、臨床教學實習合作意向書，將透過教學、研究、資源共享及產學鏈結等合作事項，讓嘉大成為優質的中、西藥專業人才培訓基地，並朝爭取成立醫學院的目標邁進。

嘉義大學校長林翰謙、大林慈濟醫院長賴寧生今天簽署合作協議書及合作意向書，大林慈濟醫院副院長賴俊良率慈濟醫護團隊、嘉義大學陳瑞祥及張俊賢兩位副校長率嘉大團隊見證及交流，未來雙方對醫學相關課程共授、專案合作、人才培育、研究設備支援共享及醫教合作等面向，積極合作推展計畫。

林翰謙表示，嘉大的農學、教育、生技及獸醫等領域教研能量有目共睹，嘉義地區醫療資源豐沛，嘉大與醫院合作可以在地培育醫療人才、留才，此次簽約將借重大林慈濟的醫療發展經驗，增加多元的教學資源及實習場域，期待嘉大成為優質的中、西醫藥人才培訓基地。

林翰謙還說，嘉大於2023年4月28日成立醫學院籌備處，推動中醫臨床研究及中西醫結合照護人才培育，並陸續與衛福部國家中醫藥研究所等單位合作推展中醫藥產業相關活動，展現成立「中醫學系」的企圖心。

賴寧生表示，嘉大若能成立醫學院，將提升嘉義的整體醫療水準，並拉近南北醫療資源的差距，大林慈濟醫院24年來承擔雲嘉急重症醫療的重任，持續精進中西醫、健康促進的研究發展，將與嘉大共同努力提升雲嘉全人健康醫療。