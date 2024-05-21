新竹縣竹北分局潘姓女偵查佐被爆出沒新竹市養生護膚館，據了解，新竹市警局第一分局5日10日到執行該養生館臨檢勤務，在臨檢盤查時抄登現場人員資料查證身分，但當時並不知道有警察在現場，直到17日竹北分局行文到警一分局調閱資料，才提供當天臨檢表等資料。
該養生館位於新竹市經國路上，地點位於正在興建的新竹市交通隊專屬辦公廳舍工地附近。據悉，該養生館曾經多次轉手，1年前曾經停業半年多，去年11月轉手、改名後再度開業，營業登記為養生會館，今年警方曾多次臨檢，皆未查獲違法。
新竹縣竹北分局潘姓女偵查佐被爆出沒新竹市養生護膚館，據了解，新竹市警局第一分局5日10日到執行該養生館臨檢勤務，在臨檢盤查時抄登現場人員資料查證身分，但當時並不知道有警察在現場，直到17日竹北分局行文到警一分局調閱資料，才提供當天臨檢表等資料。
該養生館位於新竹市經國路上，地點位於正在興建的新竹市交通隊專屬辦公廳舍工地附近。據悉，該養生館曾經多次轉手，1年前曾經停業半年多，去年11月轉手、改名後再度開業，營業登記為養生會館，今年警方曾多次臨檢，皆未查獲違法。
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