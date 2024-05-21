物價高漲讓不少人受不了。一名網友表示，以前超商的即期品都沒人要買，最近他想要省錢，決定買特價的即期麵包，怎料一連跑了3間店都沒買到，讓他很好奇原因，引起網友熱議。不少人稱自己是「乞丐超人」，因為原價麵包太貴了，只能搶特價品吃。

一名網友在PTT上分享，家裡附近的超商只要保存期限剩下今天，大約在晚上7點左右就會貼上打折標籤出售。之前去逛超商時，發現即期品都剩很多。最近手頭有點緊，想說可以買這些打折的麵包來省錢，結果卻突然找不到打折麵包。

原PO表示，去了住家附近的3間超商，都有剛進貨的新鮮麵包，但即期品都被搶光了，不知道大家附近的超商也是這樣嗎？以前即期品都沒人買，現在居然搶到一個也不剩，通膨導致物價上漲有這麼嚴重嗎？

這篇貼文引起了網友的討論，「乞丐超人，捨我其誰」、「原價太貴了，只能買特價的即期品」、「現在很多超商都有開群組，時間到就PO文出清即期品，歡迎大家保留」、「一起成為乞丐超人」、「我都吃乞丐時光供參」。