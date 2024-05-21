邦交國聖文森及格瑞那丁位於中美洲加勒比海，台北市21日與聖國首都金石城締結姐妹市。聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表示，2國邦誼堅不可摧，聖國和各個國家抱持交好的態度，也希望看到世界和平，但對於特別惹起事端的人只好當成敵人，並將持續關注台北市長蔣萬安的政治生涯發展，相信蔣未來可鴻圖大展。

龔薩福指出，此次來台前並沒有特別查台北市長蔣萬安的相關資訊，只知道蔣帥氣、聰明，之前也讀過前總統蔣中正、蔣經國的相關書籍，如今能與蔣萬安碰面非常興奮。作為聖國總理，看著蔣也感覺看到自己兒子，將持續關注蔣的政治生涯發展，蔣年輕有本錢，相信蔣未來能鴻圖大展，對此拭目以待。

他說，他歷經台灣3任總統，聖文森與台灣邦誼穩固，聖國對於台海兩岸立場，相信如果說到中華文明就只有1個中華文明，但政治立場則可以有多元的表達方式，而華夏文明有超過6000年歷史，相信在淵遠、雄厚的歷史下，未來可以用和平、談判的方式，解決挑戰和問題。

龔薩福強調，聖國非常希望看到台海兩岸和平共處，與台灣正式邦交已43年， 他的家教從小就教導忠誠非常重要，聖國不會將邦交關係放在櫥窗待價而沽，與台灣之間不論主權、獨立性或邦誼都堅不可摧，聖國和各個國家抱持交好的態度，當然也希望看到世界和平，但對於特別惹起事端的人則只好當作敵人。