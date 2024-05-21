台南市政府都市發展局新營辦公室搬家了，新址一樓設有為民服務櫃台。（台南市政府都發局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府都市發展局新營辦公室原本位於民治市政中心世紀大樓6樓，因辦公空間不足，本周搬遷至新營區中正路15號（新營水利大樓）1至6樓；都發局表示，預計6月中旬會舉辦揭牌典禮，大樓外將有顯眼標示，讓洽公民眾不會跑錯地方。

都發局長徐中強表示，近年民眾申辦住宅補貼、包租代管服務需求日益增加，配合中央積極推動住宅補貼及社會住宅服務量能，以前新營辦公室舊址的空間太小，現在移到新址，讓同仁和洽公民眾擁有更舒適的環境。

都發局新營民治辦公室新址規畫1至6樓，設有都市住宅科、區域計畫科、都市規劃科、地景規劃工程科、都市計畫管理科等共5個科進駐，1樓設有為民服務櫃台、無障礙廁所等設施。

都發局說，新址鄰近新營文化中心，民眾洽公可搭火車至新營火車站下，再搭計程車或沿三民路步行前往，步行約15分鐘；或搭乘新營客運至文化中心站下車，歡迎民眾蒞臨或來電洽辦諮詢。