美國國防部長奧斯汀當地時間20日就伊朗總統萊希在19日直升機事故中遇難一事作出回應稱，美國在該事故中「沒有扮演任何角色」，美國將等待伊朗對墜機事件的調查結果。

路透21日報導，當被問及是否擔心伊朗方面可能會就此事件指責美國時，奧斯汀表示：「美國在這次墜機事件中沒有扮演任何角色。自己無法推測可能的原因。」

據報導，奧斯汀還淡化了美國對伊朗總統等人墜機一事可能對中東安全產生直接影響的擔憂。奧斯汀說：「目前，我沒有看到任何可能的、更廣泛的地區安全影響。」

此外，美國國務院發言人米勒當地時間20日也披露，伊朗就墜機事件向美國提出援助請求，但美國因後勤問題最終無法提供援助。

米勒表示，伊朗政府要求我們提供援助。我們確實向他們明確表示，我們將提供援助，就像我們在這種情況下回應外國政府的任何請求一樣；最終，主要出於後勤原因，我們無法提供這種援助。