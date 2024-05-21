Shohei Ohtani casually started off the day today with a bunt.



If Shohei can humbly go for a bunt, so can you! 🤝



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道奇先發投手山本由伸21日出戰響尾蛇，用掉100球撐了6.1局失2分，在隊友弗里曼（Freddie Freeman）滿貫全壘打的掩護下取得第5勝，道奇終場6比4擊退響尾蛇。大谷翔平3打數1安打1保送，令人訝異的是他擁有國聯最高的長打率、攻擊指數卻在開賽使用短棒突襲，令對方措手不及。

首局貝茲（Mookie Betts）打出左外野平飛球遭美技沒收，第二棒大谷上來直接擺短棒，點成投手前彈跳球，投手曼提普里（Joe Mantiply）撿球翻身傳一壘但是暴傳，大谷成功溜上壘。這球傳得很勉強，紀錄上是大谷的內野安打而不算守備失誤。然而大谷高興沒多久，後面弗里曼敲了雙殺打一起出局。

山本由伸第3局被打1分，隊友該局下半就幫他討回來，基凱赫南德茲（Kiké Hernández）陽春炮帶頭，連續安打加上大谷保送弄成滿壘，弗里曼這次重棒出擊，撈起1顆低處進壘的四縫線，滿貫全壘打！驚魂未定的菜鳥投手瑟康尼（Slade Cecconi）立即又挨了威爾史密斯（Will Smith）背靠背全壘打，道奇單局3轟灌進6分。道奇中繼投手E.赫南德茲（Elieser Hernández）第8局也挨了響尾蛇背靠背全壘打，險些砸鍋。

此戰還有特別嘉賓造訪，女籃WNBA選秀榜眼布林克（Cameron Brink，洛杉磯火花隊）獲得與大谷同框的機會，布林克身高193公分與大谷不相上下，論體重當然還是大谷強壯得多（大谷95公斤，布林克77公斤）。球迷也留言打趣說：「大谷真的知道她是誰嗎？」「大谷的妻子（田中真美子）應該認識布林克，她也是女籃選手。」