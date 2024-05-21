台中捷運今天（21日）驚傳持刀砍殺驚悚事件，造成2名男乘客受傷送醫，台中市長盧秀燕中午趕赴醫院探視傷者，她表示，兇嫌專程北上台中犯案，造成2位市民乘客無辜受害，中捷將負起全部醫療費用，也會派員到院協助傷者。

（台中市府提供）

盧秀燕表示，受傷27歲許姓男子，臉部有7、8公分撕裂傷，初步檢查沒有傷到神經，為避免未來留下明顯傷疤，將由專業醫療美容醫師，幫他做臉部手術，另1名17歲少年傷勢較嚴重，到院時已經進行緊急醫療，後續將再進行手術，2位傷者家長也都趕到醫院。

盧秀燕指出，針對2名搭乘捷運遭攻擊受傷的市民，我們將全權負起醫療費用，也致贈慰問金，不過少年的父親認為這是不可預知的狀況，因此將慰問金捐給市府救助專戶。

盧秀燕說，行兇洪姓男子為高雄人，有精神疾病病史，為高雄列管人口，他在昨天（20日）搭車北上台中，有準備兇器，刻意挑選在中捷作案，目前正由警方偵辦中。

警方表示，20歲兇嫌洪男為高雄人，無刑案紀錄，右手多處割傷，傷者27歲呂男，臉頰撕裂傷；傷者17歲許男，胸口肩膀及手臂兩處撕裂傷，由於洪男犯案後精神狀況不穩，將待期情緒平靜後，釐清犯案動機。