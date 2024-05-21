藝人羅子惟及陳又榕在民視8點檔《愛的榮耀》中飾演夫妻，戲裡羅子惟的工作是日以繼夜處理公事的檢察官，和老婆相處時間變少，陳又榕為了想趕快讓婆婆抱孫，故意穿著性感睡衣，想誘惑羅子惟跟她「行房」，不料對方只專注在觀看棒球比賽，讓她氣得暴跳如雷，2人婚姻關係降至冰點。

拍攝時陳又榕穿著太辣，羅子惟眼睛不敢亂飄，就怕會忘記台詞。陳又榕也很緊張，因為穿性感睡衣搔首弄姿，一下露腿又露肩膀，不過工作人員有幫忙做好防曝光的措施，讓她可以安心拍戲。

陳又榕（左）跟羅子惟身高差了31公分，對戲形成強烈的對比。（民視提供）

身高182公分的羅子惟，跟151公分的陳又榕，兩人差31公分，脖子也因此發生職災，陳又榕說每次對戲抬頭到脖子都會痠痛，「我特別買15公分的根鞋，要讓自己跟羅子惟的距離近一點。」羅子惟也會適時的紳士腳，趁鏡頭沒看到的地方，把雙腳打開，讓彼此的距離更近一點。

陳又榕（左）跟羅子惟戲裡貌合神離。（民視提供）

本身是客家人的羅子惟，也在《愛的榮耀》中展現客語能力，「很開心在戲劇中可以推廣自己的母語，雖然出社會以後很少講到；為了讓自己的客語更好，特地用客家語跟家人互動，家人關係更親密。」坦言因為戲劇的關係，萌生了想把客語學好的念頭，所以現在也會上網找客語的課程，趁拍戲的空檔，把自己的母語再學回來。