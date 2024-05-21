新北市環保局21日與淡水區農會合作舉辦「回收有禮 循環有你」資源回收宣導活動，吸引許多在地民眾參加。（新北市環保局提供／張鎧乙新北傳真）

新北市環保局21日與淡水區農會合作舉辦「回收有禮 循環有你」資源回收宣導活動，旨在推動正確的資源回收觀念，邀請市民共同參與，守護環境。活動從上午10時至下午2時在農會大門口舉行，凡攜帶10個以上資源回收物到現場，即可限量兌換水晶肥皂、環保洗碗精補充包等實用生活好物，吸引許多在地的婆婆媽媽熱烈參與。

此外，為強化飲料玻璃瓶及農藥廢容器的正確回收觀念，活動特別提供額外加碼好禮。只要攜帶20個飲料玻璃瓶或10個農藥廢容器到活動現場，除了原本的兌換品外，還可加碼兌換1公斤有機質肥料，限量30份，送完為止。現場還設有資源回收互動小遊戲，完成遊戲並學習回收正確方式的參與者，可獲得一份精美小禮物。

環保局強調，農藥中含有毒物質，使用後的農藥空瓶若隨意丟棄或與其他塑膠容器混合回收，將造成環境污染，影響生態和民眾健康。因此，呼籲民眾使用完農藥後，應落實「3沖3洗」──以清水反覆沖洗3次，清洗的稀釋液可用於噴灑農作物，空瓶晾乾後拴緊瓶蓋，並至指定地點回收。

此外，環保局也提醒市民，日常生活中若遇到不確定如何丟棄的物品，可透過新北市「回收物品易查通」網站查詢。只需輸入物品名稱或關鍵字，即可了解該物品能否回收以及正確處理方式，幫助市民減少錯誤丟棄，妥善回收可再利用資源，共同減少環境負擔。